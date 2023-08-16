МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Резервный банк Новой Зеландии по итогам очередного заседания в среду оставил ключевую ставку без изменений, на отметке 5,5%. В центральном банке подтвердили, что осуществленные ранее повышения ставки сдерживают потребительские расходы и ослабляют инфляционное давление, как и ожидалось. Управляющий ЦБ Австралии рассказал о денежно-кредитной политике страны

Решение РБНЗ соответствовало прогнозу 29 экономистов, опрошенных Reuters, которые считали, что ключевая ставка второе заседание подряд будет оставлена на прежнем уровне, самом высоком за 14 лет.

"Комитет (по денежно-кредитной политике) пришел к согласию по вопросу о том, что ключевая ставка в обозримом будущем должна будет оставаться на уровне, соответствующем ограничительной политике, чтобы обеспечить возвращение инфляции в целевой диапазон 1%-3%", — говорится в заявлении РБНЗ.