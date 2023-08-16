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2023
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Резервный банк Новой Зеландии оставил ключевую ставку без изменений
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Резервный банк Новой Зеландии по итогам очередного заседания в среду оставил ключевую ставку без изменений, на отметке 5,5%. В центральном банке подтвердили, что осуществленные... ПРАЙМ, 16.08.2023
банки, финансы, новости, ключевая ставка, новая зеландия, резервный банк новой зеландии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Резервный банк Новой Зеландии по итогам очередного заседания в среду оставил ключевую ставку без изменений, на отметке 5,5%. В центральном банке подтвердили, что осуществленные ранее повышения ставки сдерживают потребительские расходы и ослабляют инфляционное давление, как и ожидалось.
Решение РБНЗ соответствовало прогнозу 29 экономистов, опрошенных Reuters, которые считали, что ключевая ставка второе заседание подряд будет оставлена на прежнем уровне, самом высоком за 14 лет.
"Комитет (по денежно-кредитной политике) пришел к согласию по вопросу о том, что ключевая ставка в обозримом будущем должна будет оставаться на уровне, соответствующем ограничительной политике, чтобы обеспечить возвращение инфляции в целевой диапазон 1%-3%", — говорится в заявлении РБНЗ.