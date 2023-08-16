МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Британские банки принудительно закрывают счета сотрудничающих с Украиной компаний страны из-за опасений, вызванных санкциями в отношении России и вопросами отмывания денег, сообщает газета Politico со ссылкой на письмо Британско-украинской торговой палаты и Британско-украинский бизнес-совет. Британские экспортеры теряют веру в торговую политику страны, пишут СМИ

Как отметил сопредседатель Британско-украинской торговой палаты Бейт Томс в письме от 26 июля, адресованном экономическому секретарю при британском минфине Эндрю Гриффиту, британские компании все больше "боятся торговать с Украиной из Великобритании", опасаясь, что их счета могут закрыть. В письме также отмечается, что торговая палата получила много жалоб от компаний, чьи счета были закрыты или попытки открыть счета были отклонены из-за сотрудничества с Украиной.

"Проведение даже одной транзакции с украинской стороной может привести к закрытию счета. Британские банки обычно отказываются открывать счета, если предполагается какая-либо торговая сделка с Украиной", — приводит издание выдержку из письма.

По информации издания, банки заявляют, что напрямую торговля с Украиной не запрещена, однако осуществление операций с рядом компаний, которые находятся на неподконтрольных Киеву территориях, является сложным, в частности из-за того, что при выполнении финансовых операций могут возникать задержки. СМИ: замглавы Минфина Британии призвал бизнес меньше заниматься политикой

Автор письма предупредил, что, если торговля с Украиной с территории Британии будет невозможна для малых и средних предприятий, пострадают экономики обеих стран, а Киев "может стать еще более зависимым от иностранной помощи", поскольку не сможет самостоятельно финансировать расходы на оборону.

В письме Томса отмечается, что "десятилетия назад" Украина была определена британскими банками для своих клиентов как "рискованная юрисдикция для ведения бизнеса". При этом он подчеркнул, что "с тех пор Украина значительно улучшила свое верховенство закона".

При этом, как отмечает газета со ссылкой на представителя Британско-украинского бизнес-совета, проблема с закрытием счетов возникает у британских компаний и при торговле с другими странами.