СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг — ПРАЙМ. Повышение ставки ЦБ РФ нужно подкрепить мерами правительства, ограничив вывод капитала, в том числе валютной выручки, за рубеж, заявил РИА Новости финансист, член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев. Повышение ставки ЦБ продолжит влиять на российские активы

Во вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых — максимального уровня с мая 2022 года. Столь заметное повышение направлено на ограничение рисков для ценовой стабильности, пояснял регулятор.

"Реакция рубля (на подъем ставки) — это реакция на то, что сказали "А", но не сказали "Б". То есть подняли ставку, но не запретили отток капитала и продажу валютной выручки. Валютные спекулянты могут продолжать получать доходы от атаки на рубль, так как никто не мешает по-прежнему удерживать валютную выручку, и на бирже сохранится дефицит долларов. Эта ситуация требует уже решения правительства, монетаристские решения Центробанка явно недостаточны", — прокомментировал Лосев.

По его словам, нестабильность на валютном рынке запускает негативную цепочку для экономики РФ.

"Обвал рубля вызывает инфляцию, так как объем импорта у нас составляет еще до 40 процентов, и инфляция может быть двузначная. Это монетаристский подход – повышение ставки замедляет кредитование, делает деньги для экономики дороже. Это приводит к замедлению экономического роста и, как рассчитывают в ЦБ, вызовет замедление инфляции – потому что будет меньше потребительского спроса, и товары начнут дешеветь. Как они будут дешеветь, если у нас еще не работает в полной мере импортозамещение, а стоимость кредитов вырастет – непонятно. Это проинфляционный фактор", — сказал Лосев.

По его мнению, без административных мер ситуация грозит серьезными последствиями уже в текущем году. "В итоге мы можем к концу года получить ситуацию, когда рубль будет слабый, инфляция высокой, экономика начнет замедляться и может уходить в минус, фактически уходить в рецессию или стагфляцию. Этого допускать нельзя", — подчеркнул эксперт, добавив, что необходимы срочные решения правительства.