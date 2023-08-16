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2023-08-16T10:11:12+03:00
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ВТБ ждет роста максимальных ставок по депозитам в России
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. Ставки по депозитам в России из-за ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время достигнут 11%, такую максимальную доходность банки будут предлагать по сберегательным... ПРАЙМ, 16.08.2023
банки, финансы, новости, россия, втб, депозиты, ставки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Ставки по депозитам в России из-за ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время достигнут 11%, такую максимальную доходность банки будут предлагать по сберегательным продуктам на короткие сроки, считают в ВТБ.
"Внеочередное повышение ключевой ставки Центральным банком РФ стимулирует игроков рынка сбережений вновь увеличить доходность по вкладам для своих клиентов. Наиболее привлекательными будут условия на короткие сроки: в ближайшее время ставки по ним достигнут 11% годовых и более", — приводится в сообщении банка слова начальника управления "Сбережения" ВТБ Натальи Тучковой.
Также, по ее словам, возможно увеличение доходности по долгосрочным депозитам.
Накануне совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов — до 12% годовых. Это максимум с мая 2022 года.
После этого ряд банков, в числе которых ВТБ, анонсировали повышение ставок по депозитам и накопительным счетам.
Согласно материалам ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады июля составляла 8,11% годовых.