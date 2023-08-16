МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Последние данные по инфляции Великобритании показывают, что Банк Англии в следующем месяце будет вынужден вновь повысить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, считает Рут Грегори, заместитель главного экономиста Capital Economics. Банк Англии назвал ожидаемую инфляцию в Великобритании по итогам года

По сравнению с предыдущим месяцем общая годовая инфляция снизилась более чем на один процентный пункт, до 6,8%, но базовая инфляция осталась на уровне 6,9%.

Это обусловлено устойчиво высокой инфляцией в сфере услуг, отмечает Грегори, добавляя, что быстрый рост заработной платы, вероятно, будет поддерживать ее на повышенном уровне.

"Кажется очевидным, что у Банка Англии еще есть над чем поработать, — добавляет Грегори. — Мы думаем, что центральный банк продолжит повышать ставку".