2023-08-16T10:50:26+03:00
2023-08-16T10:50:26+03:00
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2023
https://1prime.ru/banks/20230816/841467326.html
Экономист объяснил, почему Банку Англии придется повысить ключевую ставку
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Последние данные по инфляции Великобритании показывают, что Банк Англии в следующем месяце будет вынужден вновь повысить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, считает... ПРАЙМ, 16.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Последние данные по инфляции Великобритании показывают, что Банк Англии в следующем месяце будет вынужден вновь повысить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, считает Рут Грегори, заместитель главного экономиста Capital Economics.
По сравнению с предыдущим месяцем общая годовая инфляция снизилась более чем на один процентный пункт, до 6,8%, но базовая инфляция осталась на уровне 6,9%.
Это обусловлено устойчиво высокой инфляцией в сфере услуг, отмечает Грегори, добавляя, что быстрый рост заработной платы, вероятно, будет поддерживать ее на повышенном уровне.
"Кажется очевидным, что у Банка Англии еще есть над чем поработать, — добавляет Грегори. — Мы думаем, что центральный банк продолжит повышать ставку".