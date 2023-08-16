Аналитик Осадчий: структурный дефицит ликвидности 15 августа — 6,8 трлн рублей
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Структурный дефицит ликвидности в размере 6,8 триллиона рублей — на уровне начала марта прошлого года — был зафиксирован в банковской системе России на начало дня 15 августа, когда была повышена ключевая ставка Центробанка, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные ЦБ.
Утром 15 августа совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта. Это максимум с мая 2022 года.
"В день резкого повышения ключевой ставки с 8,5% до 12% в банковской системе России на начало дня был зафиксирован мощный структурный дефицит ликвидности: 6,8 триллиона рублей. Тогда как днем ранее банковская система еще находилась в состоянии структурного профицита ликвидности: на начало дня 14 августа он составлял 0,7 триллиона рублей", — сообщил Осадчий. Структурный дефицит ликвидности означает существование у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России.
"Столь большой уровень структурного дефицита ликвидности был превзойден только в острой фазе финансового кризиса конца февраля — начала марта 2022 года: 28 февраля был достигнут уровень 2,9 триллиона рублей, 1 марта – 5,4 триллиона рублей, 2 марта — 6,9 триллиона рублей, 3 марта был достигнут рекорд — 7 триллионов рублей", — отметил Осадчий.
Далее структурный дефицит ликвидности пошел на спад и уже 1 апреля 2022 года банковская система вернулась в состояние структурного профицита ликвидности, указал эксперт. В свою очередь рекордный структурный дефицит ликвидности начала марта 2022 года сформировался сразу после резкого повышения ключевой ставки 28 февраля 2022 года – до 20% с 9,5%, добавил он.
"Структурный дефицит ликвидности в августе 2023 года образовался из-за получения, вероятно, крупнейшими банками ликвидности регулятора в форме обеспеченных кредитов ЦБ на сумму 7,1 триллиона рублей. Эти средства находились преимущественно на корсчетах банков (3,7 триллиона рублей) и на депозитах в ЦБ (2,5 триллиона рублей)", — сообщил аналитик. В среду, 16 августа, на начало дня банковская система вновь вернулась в состояние структурного профицита ликвидности (0,7 триллиона рублей), заключил Осадчий.
https://1prime.ru/banks/20230816/841468565.html