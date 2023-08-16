МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Структурный дефицит ликвидности в размере 6,8 триллиона рублей — на уровне начала марта прошлого года — был зафиксирован в банковской системе России на начало дня 15 августа, когда была повышена ключевая ставка Центробанка, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные ЦБ. Рубль в истерике. Почему не помогло повышение ставки

Утром 15 августа совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта. Это максимум с мая 2022 года.

"В день резкого повышения ключевой ставки с 8,5% до 12% в банковской системе России на начало дня был зафиксирован мощный структурный дефицит ликвидности: 6,8 триллиона рублей. Тогда как днем ранее банковская система еще находилась в состоянии структурного профицита ликвидности: на начало дня 14 августа он составлял 0,7 триллиона рублей", — сообщил Осадчий. Структурный дефицит ликвидности означает существование у кредитных организаций устойчивой потребности в привлечении ликвидности за счет операций с Банком России.

"Столь большой уровень структурного дефицита ликвидности был превзойден только в острой фазе финансового кризиса конца февраля — начала марта 2022 года: 28 февраля был достигнут уровень 2,9 триллиона рублей, 1 марта – 5,4 триллиона рублей, 2 марта — 6,9 триллиона рублей, 3 марта был достигнут рекорд — 7 триллионов рублей", — отметил Осадчий.

Далее структурный дефицит ликвидности пошел на спад и уже 1 апреля 2022 года банковская система вернулась в состояние структурного профицита ликвидности, указал эксперт. В свою очередь рекордный структурный дефицит ликвидности начала марта 2022 года сформировался сразу после резкого повышения ключевой ставки 28 февраля 2022 года – до 20% с 9,5%, добавил он.

"Структурный дефицит ликвидности в августе 2023 года образовался из-за получения, вероятно, крупнейшими банками ликвидности регулятора в форме обеспеченных кредитов ЦБ на сумму 7,1 триллиона рублей. Эти средства находились преимущественно на корсчетах банков (3,7 триллиона рублей) и на депозитах в ЦБ (2,5 триллиона рублей)", — сообщил аналитик. В среду, 16 августа, на начало дня банковская система вновь вернулась в состояние структурного профицита ликвидности (0,7 триллиона рублей), заключил Осадчий.