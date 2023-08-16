МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО в первом полугодии увеличилась на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,4 миллиарда рублей, сообщила компания.

"Скорректированная чистая прибыль в первом полугодии выросла на 78% по сравнению с прошлым годом и составила 9,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

Общая чистая выручка выросла на 7,5% и составила 17,7 миллиарда рублей, основными драйверами роста были сегменты корпоративных и прочих сервисов и цифрового маркетинга. Чистая выручка в платежном сегменте снизилась на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,2 миллиарда рублей, за счет высокой базы прошлого года.

Отмечается, что компания планомерно осуществляет объявленную ранее реструктуризацию бизнеса. Завершена оценка российских активов, они были консолидированы под АО "Киви", создан специальный комитет из независимых членов совета директоров компании, который совместно с менеджментом и внешними консультантами прорабатывает различные варианты разделения российского и международного периметров группы, сообщает компания. X5 Group во втором квартале сократила чистую прибыль на два процента

"В настоящее время мы находимся в плотном диалоге с Банком России по поводу наложенных на нас временных ограничений в отношении операций "Киви Банка". Мы провели стресс-тест на основе фактических результатов первого полугодия 2023 года. По результатам пессимистичного сценария эффект в первом полугодии на объем платежей составил бы до 20%, на чистую выручку до 25% и на скорректированную чистую прибыль до 40%", — приводятся в сообщении слова генерального директора группы Qiwi Андрей Протопопов.

Он добавил, что предписание Центробанка действует с 26 июля, соответственно, эффект текущих ограничений на полный 2023 год будет существенно меньше. По его словам, стресс-тест не учитывает, что компания продолжает развивать бизнес и, при необходимости, будет готова оптимизировать издержки. Эти факторы позволят уменьшить негативные последствия предписания, ограничившего работу "Киви Банка", заключил Протопопов.

Qiwi — один из крупнейших провайдеров платежных сервисов, позволяющий торговым компаниям и клиентам принимать платежи и совершать переводы наличными или в электронной форме.