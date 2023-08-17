МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Сбербанк с 17 августа повышает ставки по рублевым вкладам, максимальная теперь составляет 12%, говорится в сообщении банка. Российские банки анонсировали рост ставок по вкладам

Банк России во вторник на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.

"В связи с повышением ключевой ставки Банка России "Сбер" увеличил доходность по рублёвым вкладам. Повышенные ставки начали действовать с 17 августа. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых", — сказано в сообщении.

Отмечается, что такая ставка доступна клиентам, которые открывают вклады линейки "Лучший %" на три года и увеличивают баланс срочных рублёвых вкладов, в том числе за счёт перевода средств с валютных вкладов.