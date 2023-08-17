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2023
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Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам
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Сбербанк с 17 августа повышает ставки по рублевым вкладам, максимальная теперь составляет 12%, говорится в сообщении банка. Банк России во вторник на внеочередном заседании совета... ПРАЙМ, 17.08.2023
банки, финансы, новости, россия, сбербанк, рублевые вклады
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Сбербанк с 17 августа повышает ставки по рублевым вкладам, максимальная теперь составляет 12%, говорится в сообщении банка.
Банк России во вторник на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.
"В связи с повышением ключевой ставки Банка России "Сбер" увеличил доходность по рублёвым вкладам. Повышенные ставки начали действовать с 17 августа. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых", — сказано в сообщении.
Отмечается, что такая ставка доступна клиентам, которые открывают вклады линейки "Лучший %" на три года и увеличивают баланс срочных рублёвых вкладов, в том числе за счёт перевода средств с валютных вкладов.