МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Как и ожидалось, в четверг центральный банк Норвегии повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,0%, и просигнализировал о ветрености дальнейшего ужесточения политики в сентябре. ЦБ Китая понизил процентные ставки в рамках постоянной кредитной линии

Все опрошенные Reuters экономисты ожидали повышения ставки на 25%, а большинство их них прогнозировали, что она достигнет пика на уровне 4,25% в 3-м квартале этого года.