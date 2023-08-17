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2023
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ЦБ Норвегии повысил ключевую ставку в пределах прогноза
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Как и ожидалось, в четверг центральный банк Норвегии повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,0%, и просигнализировал о ветрености дальнейшего ужесточения политики в... ПРАЙМ, 17.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Как и ожидалось, в четверг центральный банк Норвегии повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,0%, и просигнализировал о ветрености дальнейшего ужесточения политики в сентябре.
Все опрошенные Reuters экономисты ожидали повышения ставки на 25%, а большинство их них прогнозировали, что она достигнет пика на уровне 4,25% в 3-м квартале этого года.