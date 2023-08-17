МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке на вторичное жилье и новостройки на 2 процентных пункта, при этом кредиты по всем заявкам, поступившим до этого момента, будут одобрены по прежним ставкам, сообщили в кредитной организации. Также с завтрашнего дня вырастут ставки по потребкредитам. Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Банк России во вторник на внеочередном заседании совета директоров повысил ключевую ставку на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.

"Текущие условия по ипотечным кредитам Сбербанк будет удерживать максимально долго: все клиенты, подавшие заявки до 22 августа, при одобрении кредита смогут оформить его по прежним ставкам. С 22 августа ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки изменятся на 2 процентных пункта в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются", — сообщили в банке.

Таким образом, с 22 августа минимальная ставка на новостройки в Сбербанке вырастет до 13,4% с 11,4%, а на "вторичку" — до 13,7% с 11,7%, следует из информации на сайте кредитной организации.

Кроме того, банк с завтрашнего дня поднимает ставки по потребкредитам: минимальная стоимость кредита составит 14,5% против текущих 12,5%. Такую ставку можно получить при оформлении ссуды от миллиона рублей и при получении в банке пенсии или зарплаты.

"По потребительским кредитам минимальная ставка по-прежнему останется 4% годовых на первый месяц, со второго месяца минимальная процентная ставка с 18 августа составит 14,5 % годовых. При этом мы увеличили размер кешбэка, который клиенты могут вернуть бонусами "СберСпасибо", теперь он составляет 2,5% от ставки по кредиту", — добавили в Сбербанке.

Ранее в четверг банк повысил ставки по рублевым вкладам, максимальная доходность по ним теперь составляет 12%.