ЦБ: международные резервы России составили 585,8 миллиарда долларов
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 4 по 11 августа сократились на 0,1% и составили 585,8 миллиарда долларов, говорится в материалах Банка России.
"Объем международных резервов по состоянию на 11 августа составил 585,8 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 0,8 миллиарда долларов США, или на 0,1%, вследствие отрицательной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/banks/20230817/841497157.html