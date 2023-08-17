МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. ВТБ с 21 августа повышает базовые ставки по ипотеке в рамках рыночных программ на 2 процентных пункта, ставка по заявкам, поступившим в банк до 20 августа включительно, будет действовать до 18 сентября, сообщила пресс-служба кредитной организации. Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке

"С 21 августа ВТБ пересматривает условия по своим ипотечным программам. Решение принято в связи с повышением ключевой ставки ЦБ РФ. Базовая ставка по нашим рыночным программам увеличится на 2 процентных пункта. ВТБ также корректирует срок ранее принятых решений по заявкам. По заявкам, поступившим в банк до 20 августа включительно, одобренные условия, в том числе процентная ставка, будут действовать до 18 сентября", — говорится в сообщении.

Условия по льготным программам ВТБ оставляет без изменений и сохраняет ранее введенные дисконты по ним до 15 сентября. По "ипотеке с господдержкой-2020" средства можно получить от 7,3%, в рамках "семейной" и IT-ипотеки – от 4,3 и 4% соответственно, Дальневосточной – от 1,7%. Сохраняются также текущие минимальные требования к уровню первого взноса – от 10%.

Ставки по потребительским кредитам до конца августа ВТБ не меняет, добавили в пресс-службе.

Согласно информации на сайте банка, минимальная ставка сейчас по ипотеке на вторичное жилье и в новостройках – от 11,5%.