ВАШИНГТОН, 17 авг — ПРАЙМ. Швейцарский банк Credit Suisse, купленный в 2023 году банковской группой UBS, не смог провести полное расследование данных об обслуживании счетов нацистов из числа своих клиентов, говорится в заявлении бюджетного комитета сената США. Швейцарский UBS отказался от госгарантий для выкупа Credit Suisse

"Credit Suisse не смог полностью расследовать связанные с нацизмом счета", — сообщил комитет в четверг.

Отмечается, что проведенное банком внутреннее расследование на предмет обслуживания "нацистских клиентов и их пособников" оказалось "недостаточным, позволив банку продолжать скрывать детали исторического обслуживания" таких лиц.

"Несмотря на ограничения, записи показали, что Credit Suisse поддерживал порядка 100 ранее не раскрытых счетов, связанных с нацистами", — отметили в сенате.

В апреле бюджетный комитет сената опубликовал данные об обслуживании Credit Suisse счетов высокопоставленных нацистских чиновников вплоть до 2020 года. Тогда отмечалось, что банк вел счета, данные о подавляющем большинстве которых ранее не разглашались, по крайней мере 99 лиц, являвшихся либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине.

Семьдесят счетов, вероятно связанных со сбежавшими в Аргентину нацистами, были открыты в банке после 1945 года, и по крайней мере 14 оставались открытыми в нынешнем веке, а некоторые даже в 2020 году.