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2023
https://1prime.ru/banks/20230818/841500980.html
Ставки вкладов в банках растут вслед за ставкой ЦБ, но пока не обгоняют ее
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Ставки по вкладам в российских банках поползли вверх после роста ключевой ставки Центробанка, тем не менее барьер в 12% годовых им пробить пока не удалось, показал анализ РИА... ПРАЙМ, 18.08.2023
банки, финансы, новости, вклады, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Ставки по вкладам в российских банках поползли вверх после роста ключевой ставки Центробанка, тем не менее барьер в 12% годовых им пробить пока не удалось, показал анализ РИА Новости.
Совет директоров Банка России во вторник принял решение повысить ключевую ставку сразу до 12% с 8,5%. Такое решение регулятор объяснил необходимостью ограничения рисков для "ценовой стабильности". После этого стали дорожать и сберегательные вклады в банках.
Так, Сбербанк в четверг объявил о повышении ставок по рублевым вкладам, максимальная теперь составляет 12%. Не остались в стороне и другие участники рынка.
С 17 августа розничные клиенты ВТБ также могут получить увеличенную доходность по всей линейке вкладов в рублях. Размещение средств для вкладчиков банка доступно с доходностью до 11% годовых в зависимости от срока и типа вклада.
О росте этих ставок объявили также Совкомбанк, Россельхозбанк, банк "Уралсиб", Альфа-банк и другие участники рынка. Некоторые банки предлагают сберегать под 12% годовых, однако "более выгодными", чем размер ключевой ставки, вклады не стали.