Reuters: участники рынка и аналитики ожидают понижения процентных ставок в Китае
МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В понедельник Народный банк Китая понизит ключевые процентные ставки по кредитам, причем ставка, на основе которой рассчитывается стоимость ипотечных кредитов, будет понижена существенно, считают опрошенные Reuters eчастники рынка и аналитики.
Ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) рассчитываются ежемесячно на основе предложений 18 уполномоченных коммерческих банков центральному банку.
Все 35 опрошенных аналитиков считают, что понижены будут и однолетняя, и пятилетняя LPR. На этой неделе центральный банк неожиданно понизил ставку по среднесрочным кредитам (MLF).
Эта ставка служит ориентиром при расчете LPR, и рынки в основном учитывают ее динамику как сигналы об изменениях других ключевых ставок. Срок ежемесячного определения LPR наступает в понедельник.
Более половины из 35 опрошенных трейдеров и аналитиков (54%) ожидают, что однолетняя LPR будет понижена на 15 базисных пунктов от текущего уровня 3,55%. Еще 16 респондентов прогнозируют ее понижение на 10 базисных пунктов. От этой ставки рассчитывается стоимость обслуживания большинства новых и непогашенных кредитов.
Почти все участники опроса (94%) ожидают понижения пятилетней LPR как минимум на 15 базисных пунктов от 4,20%. Эта ставка является ориентиром для расчета ставок по ипотечным кредитам.
https://1prime.ru/banks/20230818/841502716.html