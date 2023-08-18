МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В понедельник Народный банк Китая понизит ключевые процентные ставки по кредитам, причем ставка, на основе которой рассчитывается стоимость ипотечных кредитов, будет понижена существенно, считают опрошенные Reuters eчастники рынка и аналитики. Юань укрепился при поддержке сигнала от Народного банка Китая

Ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR) рассчитываются ежемесячно на основе предложений 18 уполномоченных коммерческих банков центральному банку.

Все 35 опрошенных аналитиков считают, что понижены будут и однолетняя, и пятилетняя LPR. На этой неделе центральный банк неожиданно понизил ставку по среднесрочным кредитам (MLF).

Эта ставка служит ориентиром при расчете LPR, и рынки в основном учитывают ее динамику как сигналы об изменениях других ключевых ставок. Срок ежемесячного определения LPR наступает в понедельник.

Более половины из 35 опрошенных трейдеров и аналитиков (54%) ожидают, что однолетняя LPR будет понижена на 15 базисных пунктов от текущего уровня 3,55%. Еще 16 респондентов прогнозируют ее понижение на 10 базисных пунктов. От этой ставки рассчитывается стоимость обслуживания большинства новых и непогашенных кредитов.

Почти все участники опроса (94%) ожидают понижения пятилетней LPR как минимум на 15 базисных пунктов от 4,20%. Эта ставка является ориентиром для расчета ставок по ипотечным кредитам.