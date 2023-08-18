МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Власти Великобритании обязали банки предоставить всем жителям страны свободный доступ к наличным деньгам, обеспечив их банкоматами в пределах пешей доступности от дома, сообщает издание Telegraph со ссылкой на британских министров. В Британии подсчитали потери населения от дорогой электроэнергии

"Банки будут вынуждены предоставлять клиентам свободный доступ к наличным в пределах трех миль от их дома в соответствии с новыми законами для сохранения бумажных денег", — пишет издание.

Отмечается, что банки должны обеспечить кассовое обслуживание в пределах до пяти километров для жителей сельской местности и менее двух километров в городах.

По словам британских министров, которые приводит газета, новые правила направлены на то, чтобы миллионам людей, которые ежедневно полагаются на наличные деньги, больше не приходилось часами ходить до банкоматов. Банки, которые не будут соблюдать новые требования, будут оштрафованы на "неограниченные суммы".

Издание также отмечает, что стремление властей поддержать оборот наличных денег также происходит на фоне опасений, что банки "ведут войну с наличными, пытаясь заставить клиентов перейти на платежи по картам".