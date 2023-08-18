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Банк "Санкт-Петербург" отчитался о чистой прибыли за первое полугодие
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. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за прошедшее полугодие составила 28,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации. "Чистая прибыль составила... ПРАЙМ, 18.08.2023
банки, финансы, новости, россия, отчетность, чистая прибыль, банк санкт-петербург
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Санкт-Петербург" по МСФО за прошедшее полугодие составила 28,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении кредитной организации.
"Чистая прибыль составила 28,4 миллиарда рублей", — сказано в сообщении.
Банк также указал, что корпоративный кредитный портфель вырос с начала года на 2,2% и составил 424,2 миллиарда рублей, а розничный кредитный портфель — на 7,3% и составил 149 миллиардов рублей, в том числе ипотечные кредиты увеличились на 10,3%.
ДИВИДЕНДЫ
Наблюдательный совет банка "Санкт-Петербург" рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие по обыкновенным акциям в размере 19,08 рубля на акцию, по привилегированным — в размере 22 копеек на акцию, сообщила компания.
"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" принять решение о выплате дивидендов по результатам полугодия 2023 года в денежной форме: по обыкновенным акциям в размере 19 рублей 08 копейки на 1 обыкновенную акцию; по привилегированным акциям в размере 00 рубля 22 копейки на 1 привилегированную акцию", — говорится в сообщении.