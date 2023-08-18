МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. ВТБ снизил возраст для ипотечных заемщиков до 18 лет с 21 года, а также смягчил требования к трудовому стажу, снизив порог до трех месяцев с полугода, сообщила пресс-служба банка. ВТБ с 21 августа повышает ставки по ипотеке

"Клиенты ВТБ теперь могут получить средства на покупку недвижимости уже с наступлением совершеннолетия. Ранее минимальный возраст для получения ипотеки составлял 21 год. Одновременно банк смягчил требования к общему трудовому стажу — чтобы стать заемщиком, теперь достаточно проработать всего три месяца вместо полугода", — говорится в сообщении.

ВТБ отмечает, такие клиенты готовы к началу самостоятельной жизни и уже имеют накопления, что демонстрирует их финансовую дисциплину. В июле средняя сумма депозита вкладчиков банка в возрасте 18-21 года составила 388 тысяч рублей. При дополнительной поддержке родителей они вполне могут оформить свой первый жилищный кредит, заявил начальник управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергей Бабин.

Ранее банк предложил запустить для молодых россиян софинансируемые государством вклады для первого взноса по кредиту, а на время стройки нового жилья — помогать им субсидией на аренду.