МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Крупнейшие банки в России объявили повышение ставок по ипотеке вслед за увеличением ключевой ставки Центробанка, но пока — меньшими темпами, максимально на 2 процентных пункта (п.п.), показал опрос РИА Новости и материалы кредитных организаций. Сбербанк с 22 августа повысит ставки по ипотеке

В минувший вторник совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта, до 12% Это максимум с мая 2022 года.

Первым банком, объявившим о повышении ставок по рыночной ипотеке, стал Сбербанк — с 22 августа минимальная ставка на новостройки там вырастет до 13,4% с 11,4%, а на "вторичку" — до 13,7% с 11,7%. Вслед за Сбербанком рост ставок также на 2 п.п. по таким кредитам анонсировал ВТБ, изменения вступят в силу 21 августа.

"Совкомбанк с 17 августа повысил процентные ставки по ипотеке на вторичное жилье и новостройки на 1,41 процентного пункта. Это на 2,09 процентного пункта ниже, чем повышение ключевой ставки Банка России", — рассказали в этой кредитной организации.

В Росбанке ставки вырастут на 1,5 процентного пункта с 18 августа по всем базовым продуктам, включая новостройки и вторичное жилье. "Безусловно, "Росбанк Дом", как и другие участники рынка, не может не реагировать на повышение ставки ЦБ", — указали в кредитной организации.

Вместе с тем, в Сбербанке, ВТБ и Росбанке заявили, что ставки по программам льготного ипотечного кредитования не меняются.