БЕНГАЗИ, 20 авг — ПРАЙМ. Центральный банк Ливии преодолел раскол, объединившись в одно финансовое учреждение после его разделения на западную и восточную структуры, которое длилось почти десять лет — с 2014 года, говорится в заявлении Центробанка Ливии, поступившем РИА Новости. Доллар свергают? Азиатский гигант начал торговать с ОАЭ в нацвалютах

"Во исполнение права на объединение Центрального банка Ливии и в качестве кульминации усилий, предпринятых национальными силами, поддерживающими объединение, в воскресенье, 20 августа 2023 года, в штаб-квартире Центрального банка Ливии в Триполи состоялось расширенное совещание, в котором приняли участие… директора департаментов и консультанты Центрального банка Ливии в Триполи и Бенгази. Глава правления банка и его заместитель объявили, что Центральный банк Ливии начнет работать в качестве единого учреждения и продолжит прилагать усилия для устранения последствий, возникших в результате разделения", — отмечается в заявлении.

Раскол ЦБ Ливии произошел в 2014 году, после того, как вспыхнули бои между коалицией "Рассвет Ливии", состоявшей из лояльных на тот момент властям Триполи и западной Ливии сил, и Ливийской национальной армией. Тогда начали функционировать два учреждения — одно в Триполи, а другое —в Бенгази.

Раздел Центрального банка Ливии и выпуск новых денег привели к падению стоимости ливийского динара по отношению к доллару США до одной пятой его стоимости, зафиксированной до разделения в 2014 году. В 2014 году доллар был равен около 1,20 динара, в настоящее время курс доллара зафиксирован на уровне пяти динаров, что является крупнейшим падением ливийской валюты по отношению к доллару после свержения режима покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году.

После прекращения огня в Триполи в 2020 году политические партии договорились об объединении Центрального банка Ливии, с этой целью проводились заседания Экономического комитета по объединению финансовых учреждений на западе и востоке Ливии.

В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое — поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой — действует в Триполи. Второе — наделенное полномочиями палаты представителей — базируется в Сирте, им после отстранения Фатхи Башаги временно руководит Усама Хамад.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.