МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Народный банк Китая (Центробанк) в понедельник понизил основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) до 3,45%, это уже второе снижение ставки сразу на 10 базисных пунктов за последние месяцы, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Здание центрального банка Китая, Пекин

Аналитики ждут снижения процентных ставок Народным банком Китая

Годовая LPR, в августе 2019 года ставшая новым бенчмарком кредитования, не менялась с апреля 2020 года по декабрь 2021 года, оставаясь на уровне 3,85%, однако в декабре 2021 года была понижена до 3,8%, в январе 2022 года – до 3,7%, в августе 2022 года – до 3,65% и в июне 2023 – до 3,55%.

При этом пятилетняя ставка LPR, на которой многие кредиторы основывают свои ставки по ипотечным кредитам, вновь осталась неизменной с июня на уровне 4,2%.

Народный банк Китая в конце августа 2019 года объявил о реформе ключевой процентной ставки, чтобы помочь снизить затраты компаний по займам и поддержать экономику. В рамках реформы регулятор изменил ставку-ориентир для кредитов, выдаваемых банками. Теперь банки должны использовать LPR в качестве ориентира для расчета плавающих кредитных ставок, а не базовую банковскую кредитную ставку Народного банка Китая.

В официальном установлении ставки участвуют 18 китайских банков. До 9.00 по местному времени 20-го числа каждого месяца они должны направлять свои котировки с шагом в 0,05% в Национальный центр межбанковского финансирования. Далее для расчета LPR исключаются наивысшие и наименьшие котировки, рассчитывается среднее арифметическое, после чего полученные ставки округляются до 0,05%.