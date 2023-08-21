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2023
https://1prime.ru/banks/20230821/841527635.html
Финские банки впервые за многие годы предложили клиентам депозиты
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Один из крупнейших банков Северной Европы Nordea, а также крупнейший банк в Финляндии OP впервые за десятилетия объявили о введении процентных ставок по текущим счетам клиентов и... ПРАЙМ, 21.08.2023
банки, финансы, новости, банки, финляндия, банковские депозиты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 21 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Северной Европы Nordea, а также крупнейший банк в Финляндии OP впервые за десятилетия объявили о введении процентных ставок по текущим счетам клиентов и открытию депозитов, следует из сообщений банков.
Банки в Финляндии на протяжении многих лет не предлагали клиентам депозиты и не выплачивали никаких процентов из-за дефляции в еврозоне, которая наблюдалась много лет подряд.
"Nordea повышает процентные ставки по личным счетам клиентов. В сентябре процентные ставки по ряду сберегательных счетов вырастут минимум до 3%, а с начала октября по текущему счету будут выплачиваться проценты в размере 0,25%", — говорится в сообщении банка.
OP также объявил, что с ноября начнет выплачивать 0,25% годовых по текущим счетам своих клиентов и позднее предложит депозиты. По его данным, нововведение затронет 1,9 миллиона клиентов.
Данные изменения связаны с высокой инфляцией, наблюдающейся в еврозоне с марта 2022 года. Например, в мае в Финляндии сохранялась рекордная за 40 лет инфляция на уровне 6,8%, сообщало статистическое ведомство страны.