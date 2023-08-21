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2023
https://1prime.ru/banks/20230821/841529269.html
ЕЦБ может повысить ключевую ставку выше рыночных ожиданий, указал аналитик
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Существует риск того, что Европейский центральный банк повысит ключевую процентную ставку сильнее, чем ожидают рынки, или что инфляция будет оставаться выше прогнозов, считает... ПРАЙМ, 21.08.2023
банки, финансы, новости, ецб, ключевая ставка, европа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Существует риск того, что Европейский центральный банк повысит ключевую процентную ставку сильнее, чем ожидают рынки, или что инфляция будет оставаться выше прогнозов, считает Пиет Хайнес Христиансен, аналитик Danske Bank.
"Я думаю, что существует риск того, что инфляция укоренится выше целевого уровня на более длительный срок, чем сейчас учитывают на рынке, а значит ЕЦБ может продолжить ужесточение", — говорит он.
На текущей фазе корректировки денежно-кредитной политики следует делать осторожные шаги, добавляет он.