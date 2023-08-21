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2023
https://1prime.ru/banks/20230821/841533035.html
Центробанк раскрыл, сколько российские банки заработали за январь-июль
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Российские банки в июле получили чистую прибыль в 327 миллиардов рублей, что больше июньского результата на 4,1%, при этом с начала года финансовый результат достиг 2 триллионов... ПРАЙМ, 21.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российские банки в июле получили чистую прибыль в 327 миллиардов рублей, что больше июньского результата на 4,1%, при этом с начала года финансовый результат достиг 2 триллионов рублей, говорится в материалах ЦБ.
"Чистая прибыль сектора в июле составила 327 миллиардов рублей (доходность на капитал – около 30% в годовом выражении), что в целом соответствует результату июня (314 миллиардов рублей). С начала года сектор заработал 2 триллиона рублей", — сказано в документе.
Отмечается, что значимым фактором роста прибыли банков были доходы от переоценки иностранной валюты (+93 миллиарда долларов) на фоне ослабления курса рубля и сохраняющейся длинной валютной позиции у ряда банков.
Кроме того, прибыль поддержали рост чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода на 9% и 3% соответственно, а также снижение расходов на резервы на 37 миллиардов рублей и операционных расходов на 16 миллиардов рублей. В результате основная прибыль выросла до 224 миллиардов рублей со 131 миллиарда рублей в июне.