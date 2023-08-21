МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Российские банки в июле получили чистую прибыль в 327 миллиардов рублей, что больше июньского результата на 4,1%, при этом с начала года финансовый результат достиг 2 триллионов рублей, говорится в материалах ЦБ. "Мегафон" увеличил чистую прибыль в первом полугодии в 2,3 раза

"Чистая прибыль сектора в июле составила 327 миллиардов рублей (доходность на капитал – около 30% в годовом выражении), что в целом соответствует результату июня (314 миллиардов рублей). С начала года сектор заработал 2 триллиона рублей", — сказано в документе.

Отмечается, что значимым фактором роста прибыли банков были доходы от переоценки иностранной валюты (+93 миллиарда долларов) на фоне ослабления курса рубля и сохраняющейся длинной валютной позиции у ряда банков.

Кроме того, прибыль поддержали рост чистого процентного дохода и чистого комиссионного дохода на 9% и 3% соответственно, а также снижение расходов на резервы на 37 миллиардов рублей и операционных расходов на 16 миллиардов рублей. В результате основная прибыль выросла до 224 миллиардов рублей со 131 миллиарда рублей в июне.