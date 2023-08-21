МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Средства населения в российских банках в июле выросли на 1,1%, компаний — на 0,7%, свидетельствуют данные Банка России.

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"В июле средства населения продолжили расти, но темп несколько замедлился – до +1,1% после +2,1% в июне", — сообщил регулятор.

В основном росли размещения на рублевых текущих счетах (+427 миллиардов рублей, +3,1%). Рублевые срочные депозиты немного выросли (+91 миллиард рублей, +0,4%) с учетом сохранения комфортных ставок по вкладам (8,11% в третьей декаде июля против 7,83% в третьей декаде июня, по данным ЦБ).

"После оттока в июне (-1,0%) корпоративные средства в июле умеренно выросли (+349 миллиардов рублей, +0,7%), несмотря на значительный объем выплаченных налогов", — добавили в Банке России.