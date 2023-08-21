МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного кредитования в банках РФ в июле, по предварительным данным, составили 2,5%, как и в июне, свидетельствуют данные Банка России. Ипотека при разводе: способы раздела недвижимости, советы юристов

"Ипотека в июле росла за счет первичного рынка. Темпы роста ипотеки в июле, по предварительным данным, сохранились на высоком июньском уровне – 2,5%", — сообщил регулятор.

Выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 12%, за счет как "Семейной ипотеки", так и "Льготной ипотеки", что, по мнению регулятора, может быть связано со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.

Доля проблемных кредитов, говорят в Центробанке, по-прежнему остается на исторически низком уровне (0,6%). Тем не менее, новые выдачи характеризуются повышенным уровнем риска, обращает внимание регулятор.