2023-08-21T20:35:21+03:00
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2023
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Рост ипотеки в России в июле сохранился на уровне предыдущего месяца
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Темпы роста ипотечного кредитования в банках РФ в июле, по предварительным данным, составили 2,5%, как и в июне, свидетельствуют данные Банка России. "Ипотека в июле росла за счет... ПРАЙМ, 21.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, россия, цб, ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Темпы роста ипотечного кредитования в банках РФ в июле, по предварительным данным, составили 2,5%, как и в июне, свидетельствуют данные Банка России.
"Ипотека в июле росла за счет первичного рынка. Темпы роста ипотеки в июле, по предварительным данным, сохранились на высоком июньском уровне – 2,5%", — сообщил регулятор.
Выдачи ипотеки с господдержкой выросли на 12%, за счет как "Семейной ипотеки", так и "Льготной ипотеки", что, по мнению регулятора, может быть связано со стремлением людей вложиться в недвижимость на фоне волатильности курса рубля и роста инфляционных ожиданий.
Доля проблемных кредитов, говорят в Центробанке, по-прежнему остается на исторически низком уровне (0,6%). Тем не менее, новые выдачи характеризуются повышенным уровнем риска, обращает внимание регулятор.