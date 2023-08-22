2023-08-22T10:46:41+03:00
2023-08-22T10:46:41+03:00
2023-08-22T10:46:41+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230822/841537886.html
Центробанк продал на внутреннем рынке юани на 2,3 миллиарда рублей
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 21 августа составил 2,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора. Для этих операций... ПРАЙМ, 22.08.2023
банки, валюта, рынки, финансы, новости, россия, центробанк, юани, валюта
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990499.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990499.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990496.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990496.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990493.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83299/04/832990493.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20230822/841537508.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Объем операций Банка России по продаже юаней на внутреннем рынке с расчетами 21 августа составил 2,3 миллиарда рублей, следует из данных на сайте регулятора.
Для этих операций используются сделки с расчетами "завтра", то есть на следующий торговый день.
С 1 августа начались валютные операции в связи с размещением средств Фонда национального благосостояния в разрешенные финансовые активы внутри российской экономики. Запланированный объем продажи валюты в период с 1 августа 2023 года по 31 января 2024 года составляет 288,4 миллиарда рублей, по 2,3 миллиарда рублей в день.
Операций в рамках бюджетного правила пока нет. В период с 7 августа по 6 сентября это должна была быть покупка валюты на 40,5 миллиарда рублей, по 1,8 миллиарда рублей в день. Однако Банк России из-за ослабления рубля решил не покупать валюту на рынке с 10 августа и до конца 2023 года.
Все операции проводятся только в юанях.