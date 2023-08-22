МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Новый банк развития БРИКС имеет много возможностей для роста, он превратится в важный банк для развивающихся стран и формирующихся рынков, заявила глава банка, экс-президент Бразилии Дилма Роуссефф. В БРИКС планируют начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

"Мы превратимся в важный банк для развивающихся стран и формирующихся рынков", — заявила она в интервью газете Financial Times.

"Наш фокус должен быть таким: банк, созданный развивающимися странами для самих себя", — заявила Роуссефф.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет. ЮАР получила председательство в БРИКС от Китая в начале этого года. Оно продлится до конца 2023 года, а затем будет передано следующей стране.