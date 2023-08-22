МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 23 по 29 августа абсорбирует ликвидность банковского сектора на 154 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Глава Банка БРИКС объяснила приостановку операций в России

Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 16 по 22 августа, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность на 39 миллиардов рублей.

Увеличение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в Банке России в рублях, составит 245 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 6 миллиардов. Одновременно ЦБ оценивает размер предоставления ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 1,24 триллиона рублей.

С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции абсорбирования ликвидности на срок одна неделя (на 22 августа) в объеме 1,32 триллиона рублей.

Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.