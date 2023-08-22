МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 22 августа, выпускает в обращение новые памятные монеты "Белка обыкновенная" серии "Сохраним наш мир", следует из релиза регулятора. ЦБ сообщил, на сколько российские банки нарастили кредитование населения

"Банк России 22 августа 2023 года выпускает в обращение памятные монеты "Белка обыкновенная" серии "Сохраним наш мир": серебряную номиналом 3 рубля; серебряную номиналом 25 рублей; серебряную номиналом 100 рублей; золотую номиналом 50 рублей; золотую номиналом 100 рублей; золотую номиналом 10 тысяч рублей", — говорится в сообщении ЦБ.

Серебряные монеты номиналом 3 рубля, 25 рублей и 100 рублей имеют форму круга диаметром 39, 60 и 100 мм соответственно. Золотые монеты номиналом 50 рублей, 100 рублей и 10 тысяч рублей имеют форму круга диаметром 22,6, 30 и 100 мм соответственно. Проба сплава всех серебряных монет — 925, золотых — 999.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба России, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет: "3 рубля", "25 рублей", "50 рублей", "100 рублей", "10000 рублей", дата: "2023 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне серебряных монет номиналом 3 рубля расположено изображение белки, сидящей на ветке сосны; на монете номиналом 25 рублей изображены две белки под сосновой веткой; у монеты номиналом 100 рублей выполнено изображение двух белок, заготавливающих корм на зиму, на фоне изображения леса.

На оборотной стороне золотых монет номиналом 50 рублей расположено изображение белки; номиналом 100 рублей — стоящей на земле белки; на монете номиналом 10 тысяч рублей изображена белка с двумя бельчатами на фоне леса. У всех золотых и серебряных монет имеется рельефная надпись "Сохраним наш мир".

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений, добавляет регулятор.