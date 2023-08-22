МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Банк России совместно с Московской биржей оценил поведение неопытных инвесторов, по итогам до 10% проходивших тесты инвесторов отказались от сделок со сложными инструментами в будущем, говорится в сообщении регулятора. Центробанк раскрыл, сколько российские банки заработали за январь-июль

Тестирование неквалифицированных инвесторов введено с октября 2021 года. Оно призвано помочь инвесторам оценить свои знания, возможные риски и осознанно подойти к решению о сделках со сложными финансовыми инструментами. Порядок тестирования определяется базовым стандартом.

"Тестирование повышает осознанность и осмотрительность инвесторов. До 10% тех, кто проходил тесты, в итоге отказываются от сделок со сложными финансовыми инструментами… Такие результаты показала пятая поведенческая экспертиза Банка России. Она проводилась совместно с Московской биржей", — говорится в пресс-релизе ЦБ к его отчету.

Цель "поведенческой экспертизы" – оценить на основе эмпирических данных обеспечиваемый тестированием уровень защиты неквалифицированного инвестора. Это позволит выявить направления дальнейшего совершенствования регуляторной базы института тестирования и возможности его распространения на иные сегменты финансового рынка, поясняют в ЦБ.

В то же время тестирование — простая процедура, которая не воспринимается инвесторами как барьер и ограничение свободы выбора, отметили там.