МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Британский энергетический регулятор Ofgem оштрафовал американский банк Morgan Stanley на 5,41 миллиона фунтов стерлингов за ведение коммуникаций по торговым сделкам с личных телефонов в мессенджере WhatsApp, говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте регулятора. СМИ: британский бизнес требует ясности по ожидаемым пограничным проверкам

"Ofgem оштрафовал Morgan Stanley & Co. International plc (MSIP) на 5,41 миллиона фунтов за неведение записи и нехранение электронных сообщений в период с января 2018 года по март 2020 года. Эти сообщения были отправлены с личных телефонов через WhatsApp оптовыми энерготрейдерами, которые обсуждали транзакции на энергетическом рынке", — сказано в документе.

Согласно политике MSIP, использование WhatsApp для ведения бизнес-коммуникаций, касающихся торговых сделок, запрещено, однако банк не предпринял необходимые меры для обеспечения соблюдения этих правил и требований регламента, отмечается в пресс-релизе.

В результате переписка трейдерами в мессенджере не могла быть записана и сохранена, что ставит под угрозу "целостность и прозрачность" операций на рынке, сообщил Ofgem.

Банк признал нарушения и полностью сотрудничал с энергорегулятором при проведении расследования, в связи с чем сумма штрафа была снижена на 30%, говорится в заявлении.

Отмечается, что это стало первым штрафом, выписанным в Великобритании в соответствии с требованиями закона о записи и хранении электронных коммуникаций, связанных с оптовой торговлей энергетическими продуктами.

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.

WhatsApp — принадлежащее компании Meta* приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

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