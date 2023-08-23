МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Новый банк развития (НБР) БРИКС намерен уже в этом году впервые выпустить облигации в индийских рупиях в рамках процесса увеличения финансирования в валютах стран-членов БРИКС, передает в среду агентство Блумберг со ссылкой на финансового директора банка Лесли Маасдорпа. Эксперт назвал плюсы создания единой расчетной единицы БРИКС

"НБР планирует в этом году впервые выпустить облигации в индийских рупиях", — говорится в сообщении агентства.

Блумберг уточняет, что Новый банк развития БРИКС ведет переговоры о регистрации программы выпуска облигаций в индийских рупиях на 2,5 миллиарда долларов. Она будет рассчитана на пять лет.

Ранее глава банка Дилма Роусефф заявила, что банк БРИКС планирует начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии в рамках плана по снижению зависимости от доллара.

Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.