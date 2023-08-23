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2023
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ВТБ полностью вышел из акционерского капитала ГК ПИК
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ВТБ полностью вышел из акционерного капитала российского девелопера ПИК, инвестиция оценивается как успешная, сообщили в пресс-службе банка. До выхода ВТБ принадлежала доля в... ПРАЙМ, 23.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, втб, россия, капитал
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. ВТБ полностью вышел из акционерного капитала российского девелопера ПИК, инвестиция оценивается как успешная, сообщили в пресс-службе банка.
До выхода ВТБ принадлежала доля в размере 12,36%.
"Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала "ГК ПИК". Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ", — говорится в сообщении.