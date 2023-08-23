МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. ВТБ полностью вышел из акционерного капитала российского девелопера ПИК, инвестиция оценивается как успешная, сообщили в пресс-службе банка. Недельная инфляция в России с 15 по 21 августа упала

До выхода ВТБ принадлежала доля в размере 12,36%.

"Мы подтверждаем, что полностью вышли из акционерного капитала "ГК ПИК". Оцениваем инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ", — говорится в сообщении.