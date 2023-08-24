МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Кибермошенники во втором квартале 2023 года похитили у клиентов банков России 3,62 миллиарда рублей против 3,85 миллиарда рублей годом ранее, сообщил Банк России. Россиян предупредили о новой тактике мошенников в Telegram

"В апреле-июне злоумышленники совершили 279,7 тысячи операций без согласия клиентов на сумму 3,6 миллиарда рублей. Размер ущерба по операциям без согласия сократился на 6% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала, хотя количество таких операций увеличилось на 28,5%", — говорится в сообщении.

Согласно данным ЦБ, во втором квартале прошлого года объем хищений составлял 3,85 миллиарда рублей.

Кроме того, во втором квартале 2023 года банки отразили более 6,5 миллиона атак на счета клиентов (кварталом ранее — 2,7 миллиона). Такую статистику регулятор стал публиковать с первого квартала текущего года.