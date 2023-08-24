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2023
https://1prime.ru/banks/20230824/841559393.html
В ЦБ назвали сумму денег клиентов банков, похищенную во втором квартале
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Кибермошенники во втором квартале 2023 года похитили у клиентов банков России 3,62 миллиарда рублей против 3,85 миллиарда рублей годом ранее, сообщил Банк России. "В апреле-июне... ПРАЙМ, 24.08.2023
банки, финансы, новости, россия, цб рф, банки, кибермошенники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Кибермошенники во втором квартале 2023 года похитили у клиентов банков России 3,62 миллиарда рублей против 3,85 миллиарда рублей годом ранее, сообщил Банк России.
"В апреле-июне злоумышленники совершили 279,7 тысячи операций без согласия клиентов на сумму 3,6 миллиарда рублей. Размер ущерба по операциям без согласия сократился на 6% по сравнению со средним значением за предшествующие четыре квартала, хотя количество таких операций увеличилось на 28,5%", — говорится в сообщении.
Согласно данным ЦБ, во втором квартале прошлого года объем хищений составлял 3,85 миллиарда рублей.
Кроме того, во втором квартале 2023 года банки отразили более 6,5 миллиона атак на счета клиентов (кварталом ранее — 2,7 миллиона). Такую статистику регулятор стал публиковать с первого квартала текущего года.