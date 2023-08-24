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2023
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ЦБ Турции повысил учетную ставку быстро вопреки ожиданиям аналитиков
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. Центральный банк Турции повысил учётную ставку сразу до 25% с прежних 17,5%, эксперты прогнозировали осторожное повышение. "Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции... ПРАЙМ, 24.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, турция, цб, ключевая ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил учётную ставку сразу до 25% с прежних 17,5%, эксперты прогнозировали осторожное повышение.
"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку — ставку аукционного однонедельного репо — на 750 базисных пунктов, до 25%", — говорится в заявлении центробанка.
При этом эксперты ранее отмечали, что центральный банк, "разгружая" рынки путем быстрого повышения банковских ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.
Сам ЦБ Турции в свою очередь ещё в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования — до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты — лиры — обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.