МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Центральный банк Турции повысил учётную ставку сразу до 25% с прежних 17,5%, эксперты прогнозировали осторожное повышение.

"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции повысил учетную ставку — ставку аукционного однонедельного репо — на 750 базисных пунктов, до 25%", — говорится в заявлении центробанка. В ЦБ назвали сумму денег клиентов банков, похищенную во втором квартале

При этом эксперты ранее отмечали, что центральный банк, "разгружая" рынки путем быстрого повышения банковских ставок, не хочет ставить в затруднительное положение некоторые слои общества и бизнес-сферу, поэтому пойдет на осторожное повышение.

Сам ЦБ Турции в свою очередь ещё в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Регулятор тогда же, 22 июня, впервые более чем за два года повысил ставку рефинансирования — до 15% с 8,5%, хотя аналитики ожидали ее на отметке 21%. Тем временем в начале июля стоимость турецкой национальной валюты — лиры — обновила исторический минимум к доллару и впервые преодолела отметку в 27 лир за доллар.