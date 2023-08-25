МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Национальный банк (Центробанк) Казахстана в пятницу принял решение снизить базовую ставку с 16,75% до 16,5%, сообщила пресс-служба регулятора. Казахстан приостановил обязательную продажу 30 процентов валютной выручки

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до 16,5% годовых с коридором +/- 1 п.п. Решение принято на основе обновленных прогнозов Национального банка, анализа данных и оценки баланса рисков инфляции", — говорится в сообщении.

В пресс-релизе поясняется, что проинфляционное давление со стороны внешней среды продолжает постепенно ослабевать. Инфляция в большинстве стран замедляется как результат политики центральных банков по обеспечению ценовой стабильности, но остается устойчивой, приводя к смещению сроков снижения ставок в развитых странах.

"Совокупный баланс рисков за счет некоторого ослабления давления со стороны внешних факторов остается в слабо дезинфляционной зоне. При дальнейшем замедлении фактической инфляции и ее устойчивой части продолжится политика плавного и осмотрительного снижения базовой ставки. При этом пространство для снижения ограничено рисками потенциального ускорения фискального стимулирования во втором полугодии", — говорится в сообщении.

"Не исключаются паузы в снижении базовой ставки для накопления фактических данных и мониторинга рисков",- добавил регулятор.