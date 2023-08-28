МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Объем наличных в банкоматах и кассах банков вырос, поскольку клиенты банков вносят деньги, привлеченные ростом ставок по вкладам, далее в августе этот тренд может продолжиться, поделился мнением с РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента компании "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Британские банки обязали обеспечить населению доступ к наличным, пишут СМИ

Согласно данным Банка России, наличные деньги в кассах и банкоматах банков страны достигли совокупной отметки в 2,07 триллиона рублей, а прирост показателя в середине лета оказался максимальным с сентября прошлого года.

"Люди могут быть более склонны вносить наличную валюту в банки в свете начавшегося в июле роста ставок", — полагает Карпунин, добавив, что по итогам августа эта тенденция может продолжиться.

Рост ставок по вкладам следует за повышением ключевой ставки Центробанка. В июле Банк России повысил её на 1 процентный пункт — до 8,5% годовых.

А затем, в середине августа, совет директоров регулятора принял решение повысить ключевую ставку еще, и сразу до 12% с 8,5%. Такое решение регулятор объяснил необходимостью ограничения рисков для "ценовой стабильности".

После этого стали снова дорожать и сберегательные вклады в банках. Тем не менее барьер в 12% годовых им пробить пока не удалось. Чаще всего кредитные организации предлагают сейчас сберегать максимум под 11% годовых.