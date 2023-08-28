МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ внес в реестр операторов платежных систем нового участника — международную систему Kwikpay, следует из данных реестра Банка России. В ЦБ назвали сумму денег клиентов банков, похищенную во втором квартале

В список стран, куда можно отправлять деньги, помимо России, входит еще 37 государств. Это страны СНГ, а также несколько европейских и азиатских стран, например, Вьетнам и Филиппины.

Комиссия, согласно тарифам системы, составляет 0-5% от суммы перевода. Приложение принимает карты платежной системы "Мир", а также Visa и Mastercard.