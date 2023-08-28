2023-08-28T17:47:46+03:00
2023-08-28T17:47:46+03:00
2023-08-28T17:47:46+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230828/841587505.html
ЦБ внес в реестр новую международную платежную систему
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ЦБ РФ внес в реестр операторов платежных систем нового участника — международную систему Kwikpay, следует из данных реестра Банка России. В список стран, куда можно отправлять... ПРАЙМ, 28.08.2023
банки, финансы, новости, россия, цб, реестр, операторы, платежные системы
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464367.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464366.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84146/43/841464354.jpg
https://1prime.ru/banks/20230824/841559393.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. ЦБ РФ внес в реестр операторов платежных систем нового участника — международную систему Kwikpay, следует из данных реестра Банка России.
В список стран, куда можно отправлять деньги, помимо России, входит еще 37 государств. Это страны СНГ, а также несколько европейских и азиатских стран, например, Вьетнам и Филиппины.
Комиссия, согласно тарифам системы, составляет 0-5% от суммы перевода. Приложение принимает карты платежной системы "Мир", а также Visa и Mastercard.