МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Структурный дефицит ликвидности российских банков на начало дня составил почти 700 миллиардов рублей, это второй раз за август и говорит о том, что ситуация на финансовом рынке продолжает оставаться напряженной, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные Банка России. ЦБ внес в реестр новую международную платежную систему

"Банковская система России вновь перешла в состояние структурного дефицита ликвидности. На начало дня 29 августа структурный дефицит ликвидности составил 698,6 миллиарда рублей, тогда как днем ранее, на начало дня 28 августа, банковская система еще находилась в состоянии структурного профицита ликвидности", — обратил внимание эксперт.

По его словам, ранее структурный дефицит ликвидности — в размере 6,8 триллиона рублей — был зафиксирован на начало дня 15 августа. Как пояснил Осадчий, — как реакция крупнейших банков на ожидаемое резкое повышение ключевой ставки ЦБ, до 12%.

"Нынешний переход банковской системы в состояние структурного дефицита ликвидности также возник из-за того, что один или два крупнейших банка привлекли обеспеченные кредиты ЦБ – на сей раз на сумму 1,4 триллиона рублей", — добавил Осадчий.

Второй за август переход банковской системы в состояние структурного дефицита ликвидности свидетельствует, по мнению Осадчего, в пользу того, что ситуация на финансовом рынке продолжает оставаться напряженной.

"Не исключено, что нынешний переход связан с налоговыми платежами клиентов", — заключил он.