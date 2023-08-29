МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Россельхозбанк и Альфа-банк первыми получили государственную аккредитацию для работы с биометрическими данными — она необходима для того, чтобы работать с Единой биометрической системой (ЕБС) и продолжить оказывать услуги клиентам, сообщили в Минцифры. Минцифры назвали самые востребованные специальности у абитуриентов

"Организации начали получать государственную аккредитацию для работы с биометрией. Первыми стали Россельхозбанк и Альфа-банк. Известно, что аккредитацию также проходит ПАО "Сбербанк". С 2023 года вся биометрия должна храниться в Единой биометрической системе (ЕБС). Все компании, которые когда-либо собирали биометрические данные, обязаны передать их в ЕБС. Чтобы работать с ЕБС и продолжить оказывать услуги клиентам, коммерческие организации должны получить государственную аккредитацию", — говорится в сообщении.

После того, как банки получили аккредитацию, они смогут продолжить оказывать своим клиентам услуги по биометрии — например, удалённое банковское обслуживание, биоэквайринг и другие. Кроме того, они смогут оказывать услуги компаниям, которые хотят использовать биометрические технологии для распознавания своих клиентов, но не планируют получать аккредитацию.

В Минцифры напомнили, что использование биометрии как для организаций, так и для физических лиц исключительно добровольное. "Все граждане, которые сдавали биометрию, будут уведомлены о передаче их данных в ЕБС. Они смогут отказаться от такой передачи и деактивировать свою биометрию. Отказаться от обработки биометрических данных можно будет и в любой момент после их передачи в ЕБС, в том числе на Госуслугах. Больше никто не сможет получить к этим данным доступ", — уточнили в министерстве.

Там же отметили, что за счет централизованного хранения биометрии в ЕБС граждане смогут использовать большое количество государственных и коммерческих сервисов, но при этом им не нужно будет регистрировать свои данные в различных организациях. Биометрическая система используется только для гражданской сферы, поэтому уличные камеры видеоаналитики не имеют доступа к этим персональным данным. Перечень организаций, которые получили аккредитацию, есть на сайте Минцифры.

С 1 июня в силу вступил закон, согласно которому биометрические персональные данные будут обрабатываться только внутри Единой биометрической системы (ЕБС). Организации, которые уже работают с биометрией, должны аккредитоваться до 1 декабря 2023 года — так они смогут сохранить работу уже действующих биометрических сервисов. Россияне теперь могут отказаться от сбора и размещения биометрических персональных данных для идентификации и аутентификации, подав заявление в письменной форме в многофункциональных центрах (МФЦ).