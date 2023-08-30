МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs приобрел ряд американских и британских компаний в критически важных отраслях на средства фонда, созданного при финансировании китайского правительства, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источники. "Детский мир" оценил, как на его сети отразится арест доли Goldman Sachs

"Goldman Sachs использовал фонд, созданный на деньги китайского правительства, для покупки ряда американских и британских компаний, в том числе компаний, занимающихся кибербезопасностью, а также предоставляющих услуги британскому правительству", — пишет издание.

По данным источников, знакомых с деятельностью фонда, было заключено семь сделок с привлечением 2,5 миллиардов долларов США прямых инвестиций из партнерского фонда, созданного при участи китайского суверенного фонда China Investment Corporation. Это позволило КНР создать косвенные активы в компаниях, работающих в критически важных отраслях.

Отмечается, что сделки включали в себя стартап, отслеживающий глобальные цепочки поставок, консалтинговую компанию, работающую в области облачных вычислений, компанию по тестированию лекарств и производителя систем, используемых для работы систем искусственного интеллекта, беспилотников и аккумуляторов для электромобилей.

Издание пишет, что он, по заявлению Goldman Sachs, действительно инвестировал в эти компании, хотя нигде не упоминалось, что сделки хотя бы частично были профинансированы на средства китайского фонда.