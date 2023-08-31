В ВТБ не ждут снижения ключевой ставки раньше середины 2024 года
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Аналитики ВТБ считают, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой ЦБ в 12% годовых — ее снижения раньше середины 2024 года не ожидается, сообщил журналистам заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"До тех пор, пока текущая инфляция не будет приведена в таргет ЦБ, мы будем долго жить со ставкой 12%. Наши аналитики и мы считаем, что раньше середины 2024 года этого уменьшения ключевой ставки (если не произойдет чего-то экстраординарного) не случится", — заявил Пьянов.
"Мы считаем, что этот период жизни с 12-процентной ставкой сопоставим с периодом 2015 года, когда был период очень длинного существования 11% годовых ключевой ставки Банка России", — добавил он.
При этом, по его словам, у экономических агентов в России, в том числе в сфере ценообразования, другие ожидания — они считают, что ставка в 12% долго не продержится. Это, например, подтверждает доходность ОФЗ, которая "сейчас повсеместно находится на уровне ниже 12%", пояснил Пьянов.
"Тот факт, что экономические агенты, в том числе и в ценообразовании, исходят из иного, будет приводить к тому, что в дополнение к сравнительно мягкому воздействию через ставку на этих экономических агентах, например, на банковский сектор, будут применены более инвазивные инструментарии в виде макропруденциальных лимитов. То есть будут ужесточения другого характера, поскольку таким образом банковский сектор нарушает трансмиссионный механизм или ухудшает его", — заключил он.
Банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.
https://1prime.ru/banks/20230831/841619421.html