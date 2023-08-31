МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Аналитики ВТБ считают, что Россия будет долго жить с ключевой ставкой ЦБ в 12% годовых — ее снижения раньше середины 2024 года не ожидается, сообщил журналистам заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Инвестстратег прокомментировал решение ЦБ по размещению юаня первой валютой

"До тех пор, пока текущая инфляция не будет приведена в таргет ЦБ, мы будем долго жить со ставкой 12%. Наши аналитики и мы считаем, что раньше середины 2024 года этого уменьшения ключевой ставки (если не произойдет чего-то экстраординарного) не случится", — заявил Пьянов.

"Мы считаем, что этот период жизни с 12-процентной ставкой сопоставим с периодом 2015 года, когда был период очень длинного существования 11% годовых ключевой ставки Банка России", — добавил он.

При этом, по его словам, у экономических агентов в России, в том числе в сфере ценообразования, другие ожидания — они считают, что ставка в 12% долго не продержится. Это, например, подтверждает доходность ОФЗ, которая "сейчас повсеместно находится на уровне ниже 12%", пояснил Пьянов.

"Тот факт, что экономические агенты, в том числе и в ценообразовании, исходят из иного, будет приводить к тому, что в дополнение к сравнительно мягкому воздействию через ставку на этих экономических агентах, например, на банковский сектор, будут применены более инвазивные инструментарии в виде макропруденциальных лимитов. То есть будут ужесточения другого характера, поскольку таким образом банковский сектор нарушает трансмиссионный механизм или ухудшает его", — заключил он.

Банк России на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентного пункта — до 12% годовых. Позже регулятор отметил, что в случае усиления проинфляционных рисков допускает ее дальнейшее увеличение.