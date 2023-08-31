2023-08-31T10:11:00+03:00
2023-08-31T10:21:34+03:00
2023-08-31T10:11:00+03:00
2023
https://1prime.ru/banks/20230831/841619446.html
В ВТБ не ожидают "материального влияния" из-за выхода из капитала ПИК
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВТБ не ожидает "материального влияния" на результаты третьего квартала от выхода из капитала российского девелопера ПИК, сообщил журналистам заместитель председателя правления ВТБ... ПРАЙМ, 31.08.2023
банки, финансы, новости, россия, втб, пик
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/65/832276544.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/65/832276544.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/65/832276541.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/65/832276541.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/65/832276538.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83227/65/832276538.jpg
https://1prime.ru/nalogy/20230831/841619320.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. ВТБ не ожидает "материального влияния" на результаты третьего квартала от выхода из капитала российского девелопера ПИК, сообщил журналистам заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Ранее в августе ВТБ полностью вышел из акционерного капитала девелопера, где ему принадлежала доля в размере 12,36%. Тогда в пресс-службе оценили инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ.
"Мы действительно вышли из капитала ПИКа, мы не ожидаем материального влияния на результаты от этой сделки на третий квартал", — заявил Пьянов.