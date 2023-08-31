МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. ВТБ не ожидает "материального влияния" на результаты третьего квартала от выхода из капитала российского девелопера ПИК, сообщил журналистам заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. ВТБ не попал под действие закона о налоге на сверхприбыль

Ранее в августе ВТБ полностью вышел из акционерного капитала девелопера, где ему принадлежала доля в размере 12,36%. Тогда в пресс-службе оценили инвестицию как успешную для бизнеса группы ВТБ.

"Мы действительно вышли из капитала ПИКа, мы не ожидаем материального влияния на результаты от этой сделки на третий квартал", — заявил Пьянов.