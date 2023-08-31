МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Телефонные мошенники придумали новую уловку с истекшим сроком действия сим-карты, эта легенда нужна им для реализации старой схемы по установлению переадресации сообщений на нужный аферистам номер, что позволит им поменять пароль от мобильного банка жертвы и похитить ее средства, сообщили РИА Новости в платформе "Мошеловка" и Банке России. "Сбер" предупредил о новой схеме обмана россиян

"На телефон поступает звонок якобы от представителей МТС и "Билайна". Сообщают о том, что у сим-карты заканчивается срок действия или он уже истек. Для продления срока действия сим-карты просят назвать код из смс. В противном случае карта заблокируется, номер будет отобран, и человек уже не сможет ее восстановить", — раскрыли легенду эксперты платформы.

Таким способом мошенники хотят получить доступ в личный кабинет на сайте оператора связи. При получении доступа устанавливается переадресация сообщений на нужный мошенникам номер. "Далее уже можно поменять пароль от мобильного банка, совершать все необходимые действия с кредитными организациями: от перевода средств, оплаты товаров до оформления кредитов. Владелец номера уже ничего не увидит – смс будут приходить на номера мошенников", — рассказали в "Мошеловке".

В Банке России в свою очередь напомнили, что летом прошлого года уже предупреждали граждан о звонках злоумышленников под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи. "Цель мошенников — либо получить у человека код для входа в его личный кабинет мобильного оператора и установить переадресацию, либо убедить абонента подключить ее самостоятельно", — отметили в ЦБ.

В "Мошеловке" при этом указали, что мошенники активизировались со старой схемой, но с новой легендой к ней на фоне новостей о предстоящей блокировке существенного количества номеров телефонов из-за того, что по ним не обновлены персональные данные абонентов.

"Актуализировать свои паспортные данные абоненты действительно обязаны уже с 2018 года. Многие забывают это сделать, что неверно, поскольку может послужить причиной ограничения со стороны сотового оператора предоставляемых услуг. Но обновление персональных данных не будет производится по телефону путем сообщения звонившему кода из смс – для этого есть своя процедура, которую нужно уточнить в своем сотовом операторе", — предупредили эксперты.