МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Швейцарский банковский гигант UBS решил, что бренд приобретенного им банка Credit Suisse полностью прекратит свое существование в 2025 году, принято решение о полном слиянии двух банков, говорится в опубликованных результатах UBS за второй квартал 2023 года на сайте банка. Шувалов рассказал о работе Фабрики проектного финансирования ВЭБа с банками

"Наше решение в отношении Credit Suisse (Швейцария) было принято после тщательной оценки всех возможных вариантов. Из нашего анализа становится ясно, что полная интеграция — лучшее решение как для UBS, так и для всех наших заинтересованных сторон и швейцарской экономики. Клиенты по-прежнему будут пользоваться первоклассным качеством обслуживания, а также расширенным предложением, возросшим опытом и более широким глобальным охватом. Благодаря более высокому уровню собственного капитала мы сможем сохранить нашу совокупную подверженность кредитному риску без изменений, продолжая при этом проявлять строгость в отношении рисков. Осознавая важную роль обоих банков в наши сообщества, мы продолжаем согласованную поддержку социальных, спортивных и культурных мероприятий в Швейцарии как минимум до конца 2025 года", — приводятся в документе слова гендиректора UBS Серджио Эрмотти.

Банк уточняет, что UBS и бренд Swiss Bank от Credit Suisse будут вести свою деятельность раздельно до их юридического слияния, запланированного на 2024 год. Бренд и деятельность Credit Suisse будут поддерживаться до завершения перехода клиентов, запланированного на 2025 год.

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за 3 миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии сообщило о решении выделить 114 миллиардов долларов центробанку страны для покрытия кредитов, предоставленных Credit Suisse. Еще десять миллиардов долларов планировали предоставить UBS на покрытие убытков, связанных с поглощением Credit Suisse. Финансовая группа UBS 12 июня официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse.