ЖЕНЕВА, 31 авг — ПРАЙМ. Банк UBS сократит три тысячи должностей в Швейцарии после слияния с Credit Suisse в ближайшие годы, "под нож" попадут, в основном, дублирующие должности, заявил на пресс-конференции генеральный директор UBS Серджио Эрмотти, которого цитирует швейцарская телерадиокомпании RTS. Работа закончилась: в Польше готовят граждан к массовым увольнениям

"UBS, который работает с момента принудительного слияния в середине марта с двумя независимыми материнскими компаниями UBS AG и Credit Suisse AG, определила одну тысячу дублирующих должностей в Швейцарии, связанных с интеграцией Credit Suisse, и сократит еще две тысячи должностей в ближайшие несколько лет", — сообщил в четверг Эрмотти.

По его словам, большинство сокращений должностей с конца 2024 года будут производиться без увольнений, без принуждения досрочного выхода на пенсию, а перераспределения должностей внутри группы.

В опубликованных результатах UBS за второй квартал 2023 года на сайте банка говорится, что UBS ставит перед собой цель сократить валовые расходы более чем на десять миллиардов долларов США к концу 2026 года за счет завершения слияния двух банков.

В середине марта стоимость акций Credit Suisse на бирже обвалилась на четверть. Центробанк Швейцарии сообщил, что крупнейший банк страны UBS приобретает оказавшийся в кризисной ситуации Credit Suisse за три миллиарда франков (3,2 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии сообщило о решении выделить 114 миллиардов долларов центробанку страны для покрытия кредитов, предоставленных Credit Suisse. Еще десять миллиардов долларов планировали предоставить UBS на покрытие убытков, связанных с поглощением Credit Suisse. Финансовая группа UBS 12 июня официально объявила о завершении сделки по приобретению банка Credit Suisse.