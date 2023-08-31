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Bank of China впервые провел операцию по инвестициям в юанях в Аргентине
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Отделение Bank of China в Буэнос-Айресе впервые провело операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине, сообщило агентство Синьхуа. Сообщается, что операция была осуществлена... ПРАЙМ, 31.08.2023
банки, валюта, рынки, финансы, новости, инвестиции, аргентина, юань
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПЕКИН, 31 авг — ПРАЙМ. Отделение Bank of China в Буэнос-Айресе впервые провело операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине, сообщило агентство Синьхуа.
Сообщается, что операция была осуществлена в среду китайской компанией Brunp Recycling, которая специализируется на переработке аккумуляторов. Компания вложила в местную экономику 428 736 юаней (около 58,8 тысячи долларов).
Отмечается, что компания выделит инвестиции в юанях для покрытия ежедневных эксплуатационных расходов своего недавно открытого аргентинского филиала.
В апреле этого года министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что страна на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях.