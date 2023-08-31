ПЕКИН, 31 авг — ПРАЙМ. Отделение Bank of China в Буэнос-Айресе впервые провело операцию по прямым инвестициям в юанях в Аргентине, сообщило агентство Синьхуа. Начали свою игру: китайские долги перевернут весь мир

Сообщается, что операция была осуществлена в среду китайской компанией Brunp Recycling, которая специализируется на переработке аккумуляторов. Компания вложила в местную экономику 428 736 юаней (около 58,8 тысячи долларов).

Отмечается, что компания выделит инвестиции в юанях для покрытия ежедневных эксплуатационных расходов своего недавно открытого аргентинского филиала.

В апреле этого года министр экономики Аргентины Серхио Масса сообщил, что страна на фоне проблемы с поддержанием резервов ЦБ переходит на оплату импорта из Китая в юанях.