ПРАГА, 31 авг — ПРАЙМ. Некоторые банки в Чехии второй день подряд подвергаются хакерским атакам, в среду поступали сообщения от Komerční Banka, ČSOB, Air Bank, Fio Banka и Česká spořitelna, в четверг под "удар" попали Raiffeisenbank и Moneta Money Bank, передает агентство ЧТК. Россия упала в рейтинге по числу DDoS-атак

Как отмечает издание, клиенты Raiffeisenbank и Moneta Money Bank пожаловались на невозможность воспользоваться системой Internet Banking и медленную работу сайта Пражской фондовой биржи. Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) подчеркивало, что кредитные организации подверглись DDoS атакам.

"В свою очередь, антивирусные компании заявляют, что атаки идут из России", — сказано в сообщении агентства.

"По данным антивирусных компаний Eset и Avast, за сегодняшними атаками, как и в среду, стоит российская хактивистская (активная в хакерской деятельности в компьютерных сетях – ред.) группа NoName057", — уточнило издание.

Пресс-секретарь НУКИБ Эва Райлихова рассказала ЧТК о содействии ведомства пострадавшим банкам для скорейшего решения проблем.

В свою очередь, Raiffeisenbank и Moneta Money Bank в заявлениях в соцсети Х (бывший Twitter) заверили своих клиентов в том, что их вкладам ничего не угрожает.