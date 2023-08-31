МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Нацбанк Украины прогнозирует возможное снижение учетной ставки до 18% к концу года, говорится в сообщении регулятора. Украина национализировала активы российской компании "Волга-Днепр"

В конце июля НБУ сообщил о снижении учетной ставки до 22% с 25%.

"По прогнозу НБУ, учетная ставка в дальнейшем будет постепенно снижаться до 18% в конце года. В то же время это прогноз, а не обязательства Нацбанка. Фактическая динамика будет определяться реальной ситуацией и балансом рисков", — говорится в сообщении, опубликованном регулятором в телеграм-канале.

Нацбанк Украины 2 июня прошлого года объявил о решении резко повысить учетную процентную ставку — сразу до 25% годовых с 10%.