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2023
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Нацбанк Украины оценил динамику учетной ставки к концу года
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Нацбанк Украины прогнозирует возможное снижение учетной ставки до 18% к концу года, говорится в сообщении регулятора. В конце июля НБУ сообщил о снижении учетной ставки до 22% с... ПРАЙМ, 31.08.2023
банки, финансы, экономика, новости, украина, учетная ставка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Нацбанк Украины прогнозирует возможное снижение учетной ставки до 18% к концу года, говорится в сообщении регулятора.
В конце июля НБУ сообщил о снижении учетной ставки до 22% с 25%.
"По прогнозу НБУ, учетная ставка в дальнейшем будет постепенно снижаться до 18% в конце года. В то же время это прогноз, а не обязательства Нацбанка. Фактическая динамика будет определяться реальной ситуацией и балансом рисков", — говорится в сообщении, опубликованном регулятором в телеграм-канале.
Нацбанк Украины 2 июня прошлого года объявил о решении резко повысить учетную процентную ставку — сразу до 25% годовых с 10%.